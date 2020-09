Cayo abusador de Longchamps: Tranquilidad para los vecinos

La Policía Bonaerense detuvo al abusador de Longchamps y de ese modo, llegó algo de tranquilidad a las vecinas y los vecinos ya que ahora el delincuente se encuentra tras las rejas por lo que ya no podrá merodear la zona como lo venía haciendo. La detención se produjo luego de una intensa investigación en las redes sociales y fue clave también el aporte de las cámaras de seguridad municipales en la zona, como también las imágenes del malviviente aportadas por particulares a partir de filmaciones caseras. El abusadorse ce enceuntra alojado preventivamenteen la Comisaría 5° de Rafael Calzada y se determinó que posee frondosos antecedentes delictivos como por ejemplo un pedido de captura del 16 de octubre de 2019 por Robo Agravado por Escalamiento a solicitud del Tribunal Oral Criminal N° 9 de Loma de Zamora. Al momento de ser identificado presentaba una lesión de vieja data en su pierna derecha. motivo por el cual al caminar renguea tal como venían denunciando los vecinos de Longchamps y como quedaba en evidencia en las cámaras. El delincuente está imputado por los delitos de Robo Agravado por Empleo de Armas y Amenazas Coactivas, además de Abuso Sexual.

Both comments and pings are currently closed.