El Presidente presenta el Plan Nacional de Conectividad

El presidente Alberto Fernández encabezará hoy la presentación del Plan Nacional de Conectividad, se informó oficialmente. El acto se llevará a cabo en la sede central de Arsat, ubicada en la localidad bonaerense de Benavídez, en el municipio de Tigre. De la actividad, anunciada para las 11.30, participará también el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Both comments and pings are currently closed.