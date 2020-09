Came presenta “En búsqueda de la reconversión en tiempos de COVID-19 | Casos de Éxitos Emprendedor”

CAME Educativa comparte la invitación para participar el próximo Jueves 17 de septiembre a las 11 horas, del espacio de encuentro “En búsqueda de la reconversión en tiempos de COVID- 19” tercera edición, donde conoceremos dos nuevos casos de éxito de emprendedores que trabajaron con CAME Incuba. En esta oportunidad, contaremos con la presencia de Gonzalo Sisack Novillo de MisPichos.com – Plataforma de e-commerce de alimento y accesorios para mascotas , y Agustín Rodriguez Quirogade Amedia – Sistema de gestión y plataforma de capacitación a medida, quienes nos van a contar su experiencia en la camino de emprender. Para inscribirse clic aquí: https://forms.gle/ ataRGB6S3KJD6poj8 *Una vez que completen el formulario de inscripción, se les brindarán los datos de ingreso al Zoom. Es un actividad realizada por la secretaría de Financiamiento y Competitividad Pyme de CAME. Consultas: financiamiento@came.org.ar

