Diputados analizará el proyecto que prohíbe asistir a empresas con domicilio en paraísos fiscales

El proyecto, impulsado por el bloque del Frente de Todos, se encuentra en segundo orden dentro de la agenda de la reunión convocada para las 17, cuyo primer tema será el inicio del debate del texto que prevé el Aporte Solidario y Extraordinario de personas para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia de coronavirus. La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados comenzará a analizar hoy un proyecto de ley del oficialista Pablo Carro, por el cual se propone la prohibición de ayuda económica dispuesta en el marco de la emergencia sanitaria para empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada evasión fiscal. El proyecto, impulsado por el bloque del Frente de Todos, se encuentra en segundo orden dentro de la agenda de la reunión convocada para las 17, cuyo primer tema será el inicio del debate del texto que prevé el Aporte Solidario y Extraordinario de personas con un patrimonio superior a $ 200 millones para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia de coronavirus. Carro explicó que “debe haber una ley que proteja y priorice a las empresas domiciliadas en el país que, habiendo cumplido con todos los tributos argentinos, puedan recibir asistencia financiera en el ámbito de situaciones de emergencia, catástrofe o fuerza mayor, respecto de aquellas domiciliadas en ‘paraísos fiscales’ o que ha sido comprobada su evasión fiscal por parte de la AFIP”. El proyecto aclara que “la ayuda financiera realizada excepcionalmente por el Estado y sus diferentes organismos deberá excluir a las empresas registradas en paraísos fiscales o con probada evasión fiscal determinada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”. En ese sentido, “se prohíbe al Estado nacional y cualquier otro organismo dependiente brindar ayuda financiera a las empresas que posean domicilio a los fines tributarios en los denominados ‘paraísos fiscales’ o aquellas en las cuales se ha comprobado fehacientemente una evasión fiscal por la Administración Federal de Ingresos Públicos”. Entre las ayudas del Estado Nacional que podrían verse alcanzadas por este proyecto se encuentra el ATP (Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción), otorgado para completar el pago de salarios de trabajadores. Acompañaron a Carro en la firma del proyecto sus compañeros de bloque Hugo Yasky, Juan Emilio Ameri, María Rosa Martínez, Patricia Mounier, Claudia Ormachea, Carlos Ponce, Walter Correa y Ayelén Spósito.

