Con murales, conversatorios y talleres recordarán a los adolescentes desaparecidos

El Gobierno bonaerense recordará desde hoy, con murales, conversatorios y talleres el secuestro y la desaparición de 6 adolescentes que reclamaban por el boleto estudiantil gratuito en un hecho conocido como la “Noche de los Lápices”, ocurrido hace 44 años, durante la última dictadura militar. Ese episodio se conmemora todos los años con una multitudinaria marcha de estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad de La Plata, rememorando el recorrido que siguieron aquella vez los chicos desaparecidos, pero el aislamiento debido a la pandemia de coronavirus obligó a repensar las formas de rendir homenaje. Según precisó la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, los actos con murales alusivos a “La Noche de los Lápices” se realizarán en distintos distritos de la Provincia de Buenos Aires. La directora de Juventudes, Ayelén López, y el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno, harán una recorrida para visitar algunos mientras los pintan. El miércoles se presentará una serie de videos conmemorativos en los que estudiantes secundarios recuerdan los significados de ese episodio y las luchas de los jóvenes secuestrados entre el 8 y el 21 de septiembre de 1976 relatando los desafíos actuales para la organización estudiantil. Las actividades continuarán el lunes 21 con el conversatorio “A 44 años de La Noche de los Lápices”, del que participarán la sobreviviente Emilce Moler, Matías Moreno, Ayelén López, el secretario general de la Unión de Estudiantes Secundarios, Francisco Violini, y la directora de Querellas por Crímenes de Lesa Humanidad, Verónica Bogliano, con la moderación de Lucas Clarke, ex secretario general de la UES. El 23 de septiembre se lanzarán cuatro talleres relacionados con derechos humanos en el marco del Programa Proponé, de la Dirección de Juventudes (de 16 a 18), finalizando el 25 en un conversatorio en el que confluirán los cuatro talleristas y sus respectivos participantes para realizar una puesta en común y un cierre. La noche del 16 de septiembre de 1976 se inició un operativo conjunto de efectivos policiales y del Batallón 601 de Ejército para capturar a 9 jóvenes que tenían entre 16 y 18 años, y en su mayoría eran integrantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), quienes reclamaban por el boleto estudiantil secundario gratis. Claudio De Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro fueron arrancados de sus domicilios esa noche; en tanto el 17 los represores apresaron a Emilce Moler y Patricia Miranda. Cuatro días después fue detenido Pablo Díaz, quien formaba parte de las Juventud Guevarista, un grupo vinculado al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Todos fueron conducidos al centro clandestino de detención conocido como Arana, donde se los torturó durante semanas, y luego se los trasladó al Pozo de Banfield. Moler, Díaz y Miranda recuperaron la libertad tras permanecer varios años entre cautivos y detenidos, en tanto los seis restantes permanecen desaparecidos.

