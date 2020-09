Cascallares junto a voluntarios de Almirante Brown que enfrentan al Covid-19

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió esta mañana las instalaciones de la Casa Municipal de la Cultura donde compartió un encuentro con las voluntarias y los voluntarios que preparan los kits con materiales e indumentaria para la protección del personal del sistema sanitario de nuestro distrito. “Con el trabajo de tod@s ustedes estamos cuidando a quienes nos cuidan frente a la pandemia. Desde aquí se arman y se distribuyen los kits con todo lo que necesitan nuestros médicos, las enfermeras y el personal de Salud de Almirante Brown para cuidarse y seguir haciendo el máximo esfuerzo frente al Coronavirus”, indicó el jefe comunal que estuvo acompañado por el secretario de Salud, Walter Gómez y el concejal Pablo Repetto. En Almirante Brown más de 300 voluntarias y voluntarios realizan su aporte diario para colaborar con las vecinas y los vecinos afectados por el Covid-19, y asistir además al personal del sistema sanitario local. Esta importante tarea se complementa con el aporte del programa solidario Causa Común que tiene en marcha por ejemplo una exitosa campaña de donación de plasma sanguíneo.

