Kicillof afinará hoy detalles del aumento para policías y mañana formulará el anuncio, dijo ministra

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, terminará de definir hoy los detalles de la suba salarial que otorgará a los efectivos de la policía bonaerense y formulará el anuncio “mañana a primera hora”, precisó hoy la ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García. Así lo detalló en declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM 750, en tanto fuentes de la Gobernación consignaron Télam que el mandatario provincial trabajaba hoy junto a su equipo económico, encabezado por el ministro de Hacienda, Pablo López, para definir los alcances del aumento de sueldo que se otorgará a la policía de la provincia. Mientras, continuaban esta mañana en distintos puntos de la provincia las protestas protagonizadas por efectivos de la policía bonaerense en demanda de una recomposición salarial. García señaló que “el reclamo de la policía es legítimo” En ese marco, García consideró hoy que los reclamos de las fuerzas de seguridad bonaerense “son legítimos” debido a que “vienen con muchísimo atraso”. “Pareciera que ese atraso comenzó cuando Axel Kicillof asumió, en diciembre pasado. Sin embargo, la fuerza policial venía muy castigada de los cuatro años del Gobierno anterior”, analizó la ministra bonaerense. “La fuerza policial venía muy castigada de los cuatro años del Gobierno anterior. No tenía móviles ni tecnología, las horas extras estaban congeladas en $40 y la situación era deplorable” TERESA GARCÍA, MINISTRA DE GOBIERNO En este sentido, apuntó que, durante el macrismo, la policía “no tenía móviles ni tecnología, las horas Cores (horas extras, tipificadas como Compensación de Recargo de Servicio) estaban congeladas en $40 y la situación era deplorable”. García recordó que la administración bonaerense había comenzado “a trabajar en todo esto y llegó la pandemia”, y opinó que, desde entonces, “la fuerza policial puso el pecho junto con el personal de salud y el resto de los trabajadores de la administración pública”. La funcionaria provincial recordó que el viernes pasado “el Presidente y gobernador anunciaron una inversión muy grande de 10 mil millones de pesos” y, “misteriosamente, el lunes estuvo este problema; nos sorprendió porque veníamos para esta semana con el anuncio del Plan Integral de Seguridad y ayer trabajamos todo el día para unificar el reclamo”. Luego, la funcionaria detalló que, a lo largo del día de hoy, el gobernador “afinará los detalles finales de la suba salarial y mañana a la mañana estará el decreto y hará el anuncio público”. Pese a resaltar que el reclamo de la policía es “legítimo”, García subrayó que el tema “escaló por la decisión de algunos sectores de la oposición, que en cada situación ven una oportunidad desestabilizante”. Al respecto, resaltó que “ayer todos los intendentes garantizaron junto con las fuerzas de seguridad de sus distritos el patrullaje”, apuntó que “la gente que reclamó estaba a contraturno” y señaló que “no se paralizó la garantía de seguridad en los distritos”. Por último, la ministra pidió “reflexión” a los sectores de la oposición “que tiran cascotes contra el Gobierno”.

