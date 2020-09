El municipio convoca a los artistas independientes a sumarse al programa “Re Activarte”

El Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto de las Culturas, convoca a artistas independientes de danza, teatro, música y artesanías a participar del programa “Re-Activarte” para la producción de contenidos digitales con financiamiento. La propuesta, que busca potenciar a los artistas independientes en situación de emergencia, ofrece un incentivo económico para quienes sean seleccionados. En este sentido, se seleccionarán mensualmente contenidos audiovisuales que pueden variar en dos tipos de formatos: espectáculos escénicos y talleres o tutoriales. Los artistas -quienes tienen que ser legalmente residentes en nuestro distrito- deberán estar registrados en el Registro Único de Artistas de Almirante Brown (RUAAB), para poder ser parte de la programación de la agenda digital 2020 y 2021 en las redes sociales oficiales del Instituto Municipal de las Culturas. Quienes quieran ser parte del programa deberán inscribirse a través del siguiente correo electrónico convocatoriasruaab@gmail.com CARTELERA CULTURAL Septiembre arrancó con una renovada agenda cultural, que con variadas actividades virtuales deleita a las vecinas y vecinos del distrito. En el mes del 147° aniversario de Almirante Brown, la cartelera artística y recreativa cuenta con nuevas propuestas, entre ellas, diferentes espacios de lectura, música y talleres de la Escuela Municipal de Artes. Se puede acceder a todas las actividades a través de la red social Facebook del Instituto de las Culturas Brown. Para este martes 8 de septiembre, a las 18:30 horas está prevista la clase de Danzaterapia a cargo de la profesora Florencia Pap Posteriormente, a las 20, Kactus y Agustin Ronconi, presentan el tema Malabar de su último disco “Ahora Despues” . A las 20:30 horas, se brindará el taller de Canto 7, de la Escuela Municipal de Artes. El miércoles 9, a las 19, la agrupación infantil Los Bachichas, ofrecerá una actividad rítmica musical. Mientras que a las 20:30, llegan los Relatos de Cuentos en la voz María Anahuarqui Brizuela. El jueves 10, a las 17, a través de los encuentros de Relatos de Aquí y de Allá, Graciela Vega narrará La leyenda de la yerba mate de Ana María Shúa. En tanto a las 20:30, la compañía Cabeza de Alfajor brindará una actividad –con magia, malabares y acrobacias- para el deleite de los más pequeños del hogar. El viernes 11 se renueva el ciclo “10 preguntas que nos tenemos que hacer para poder dibujar”, a cargo de Teresa Finocchi. Dicha actividad esta prevista a las 15 horas. Más tarde, a las 20:30, se brindará el taller Guitarra 7, de la Escuela Municipal de Artes. El fin de semana, arranca el sábado 12, a las 11 horas, con el grupo El Sur narra, y la narración de cuentos bajo la dirección de Marisa Brondo. A las 15 horas llega el espacio Niñxs Creativos con actividades lúdicas para la infancia. Los Relatos de Aquí y de Allá, regresan a la agenda, con Misteriosa Rivadavia, un lugar para revivir, contado por Anahuarqui Brizuela. Dicha actividad se realizará a las 17. Una hora más tarde, el grupo Tropilla Ranquel presenta Cuando Me Vaya (huayno tradicional de Perú) El domingo 13, la cartelera cultural se cierra, con el grupo de narradores El Sur Narra, a las 11 horas. Por la tarde, a las 19:30 horas, el trío musical Las Nietas de Mario deleitará a las vecinas y vecinos con clásicos del folklore. Finalmente, a las 20:30, Alejandro Moore, ofrecerá su tradicional clase de Bombo Legüero.

