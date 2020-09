Cascallares junto a Arroyo e intendentes para avanzar con políticas sociales

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó una reunión de trabajo con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo y las intendentas e intendentes peronistas de la Tercera Sección Electoral, durante la cual se avanzó en la implementación de más políticas sociales en los distritos de esta región. “Ayer recibimos en Almirante Brown a las intendentas y los intendentes de la región para continuar avanzando con las políticas sociales que tenemos en marcha en nuestros distritos, siempre articulando con la Nación como en esta reunión”, indicó Mariano Cascallares. Durante el encuentro de trabajo se trató como avanzar con programas considerados clave para la inclusión social como la Tarjeta Alimentar o el Plan Potenciar Trabajo, entre muchos otros. Formaron parte del encuentro, que se llevó a cabo en el Centro de Operaciones Municipal (COM) el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi; su par de San Vicente, Nicolás Mantegassa; el intendente de Ensenada Mario Secco; su par de Berisso, Fabian Cagliardi; de Ezeiza, Gastón Granados; de Berazategui, Juan José Mussi; y de Presidente Perón, Blanca Cantero.

Both comments and pings are currently closed.