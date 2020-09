Espinoza: “Rodríguez Larreta se equivoca con más aperturas

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, indicó que “Rodríguez Larreta se equivoca con más aperturas” y pidió mas cuidados para evitar la circulación. El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, cuestionó al jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por las aperturas de actividades que habilitó y tras las dramáticas imágenes que se difundieron anoche, con bares repletos que no respetaban el protocolo en pleno centro porteño. “No se puede jugar a la política, yo hablo desde el fondo de mi corazón. En la Capital Federal, creo que el jefe de Gobierno Rodríguez Larreta se equivoca con más aperturas. Cuando hay más circulación, hay más contagios. Cuando hay más contagios, hay más muertes“, indicó Espinoza, quien además recordó que “estamos en el peor momento” de la pandemia.

