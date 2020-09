Marchan desde el Congreso hasta Plaza de Mayo en reclamo de justicia por Facundo Astudillo Castro

as organizaciones que integran el espacio Encuentro Memoria Verdad y Justicia, partidos de izquierda, y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) marcharán hoy desde el Congreso hasta Plaza de Mayo para reclamar el esclarecimiento de la muerte de Facundo Astudillo Castro, luego de que se confirmara ayer que los restos hallados en Viejo Villarino eran del joven desaparecido el 30 de abril último. La convocatoria tiene como punto de encuentro al Congreso de la Nación a partir de las 15:30 y, desde allí, los manifestantes marcharán hacia la Plaza de Mayo. La movilización fue convocada por el colectivo de organizaciones reunidas en el espacio Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, y se sumaron también partidos de izquierda y la Correpi. En un comunicado, el Nuevo MAS, el Partido Obrero (Tendencia) y otras agrupaciones de izquierda también convocaron a concentrarse a las 16 en el Congreso para marchar desde allí hacia Plaza de Mayo. La jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón confirmó ayer que los restos encontrados en Viejo Villarino el 15 de agosto último son los de Facundo Astudillo Castro. “Este artero asesinato no puede quedar impune”, dijo la dirigente de Nuevo MAS Manuela Castañeira, quien aclaró que la manifestación se realizará “tomando todos los recaudos sanitarios y respetando la distancia social”. (Télam)

