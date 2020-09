Mantegazza recepcionó nuevas Netbooks para la educación del distrito

En el día de hoy el Intendente Municipal de San Vicente, Nicolás Mantegazza, recibió las primeras 600 Netbooks del Programa Seguimos Educando del Gobierno Nacional. Se trata del convenio que el jefe comunal había firmado en el mes de abril con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, para la llegada de tablets y netbooks. El mismo forma parte de la propuesta que busca garantizar el acceso a la conectividad en todo el país. Se repartirán alrededor de unas 65 mil unidades, distribuidas entre los municipios del conurbano bonaerense. Además las provincias del norte también accederán al beneficio que otorga Nación. Con estos nuevos equipos los alumnos y alumnas del nivel secundario de San Vicente van a poder mejorar su rendimiento educacional en medio de este contexto de pandemia y cuando esta llegue a su fin. Los materiales tecnológicos serán supervisados para que cumplimenten con la cobertura total de la matrícula, a los efectos de lograr continuidad pedagógica del todo el alumnado. “Vamos hacia una educación de calidad, priorizando lo que debemos hacer como Estado”, manifestó el Intendente Mantegazza. De la recepción de los nuevos dispositivos participó también la Secretaria de Educación, Eleonora Vázquez, y la jornada se llevó adelante en el Palacio Municipal de San Vicente.

