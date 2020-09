Fernández: “La Argentina se está poniendo de pie, vamos a superar la pandemia y el pasado”

El Presidente participó del lanzamiento del nuevo Peugeot 208 y la nueva plataforma global multienergética en la planta automotriz, en la localidad boanerense de El Palomar. El presidente Alberto Fernández aseguró que “nadie nos va a derrumbar el ánimo”, sostuvo que el país “se está poniendo de pie”, y aseveró que “vamos a superar la pandemia y el pasado para encontrar el futuro que la Argentina se merece”. “Nadie nos va a derrumbar en nuestro ánimo. La pandemia no ha terminado pero la industria se ha puesto en marcha. Gracias a Dios, no hemos visto brotes de enfermedad en las industrias, que han sabido aplicar protocolos. Sigamos trabajando así”, exhortó el mandatario al participar este mediodía en El Palomar del lanzamiento del nuevo Peugeot 208 y nueva plataforma global multienergética. En ese marco, el jefe de Estado afirmó que el país necesita “gente que confíe, invierta, dé trabajo y produzca”, y habló de la necesidad de “volver a sentar en una misma mesa al Estado, a los que producen y los que trabajan para poner de pie la economía”. “Tenemos que recuperar la Argentina que produzca y no que especule”, señaló Fernández en su discurso. El nuevo modelo El nuevo modelo -Peugeot 208- que presentó el Grupo PSA se exportará desde la planta bonaerense de El Palomar a toda América Latina y, de acuerdo con los ejecutivos de la firma, se abastecerá “todo lo que demanden los clientes” de la región. La producción del nuevo automóvil se inició a fines de julio último, lo que representó el debut de la Plataforma Modular Común (CMP) en América Latina, para la fabricación de vehículos compactos de gama media y utilitarios deportivos compactos.

Both comments and pings are currently closed.