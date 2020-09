El Concejo Deliberante aprobó la creación de un fondo de infraestructura para el Parque Industrial

En coincidencia con la celebración del Día de la Industria, el Concejo Deliberante de Almirante Brown aprobó por unanimidad una iniciativa del Departamento Ejecutivo que contempla la creación de un fondo que será destinado a la puesta en marcha de un Plan de Infraestructura para el Sector Industrial Planificado de nuestro distrito. Dicho fondo para obras se destinará a la concreción de trabajos de pavimentación e intervenciones hidráulicas en forma consensuada con la Comisión Mixta del SIPAB y con la Unión Industrial de Almirante Brown (UIAB) para mejora la accesibilidad y la conectividad en todo el área industrial local. Dicho fondo se conformará con fuentes de financiamiento nacionales y provinciales, o con recursos propios, donde luego ingresarán los pagos que efectúen los frentistas beneficiorios de las obras en cuestión. La presente iniciativa ya fue presentada por el Departamento Ejecutivo en el Concejo Deliberante browniano y se aprobó ayer martes en forma unánime con el apoyo de los bloques del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio y de Gente de Brown. Se destacó desde el Municipio que este plan de obras para el Sector Industrial Planificado local permitirá potenciar las capacidades de producción y comercialización de las más de 300 empresas que allí funcionan, ya que se mejorará considerablemente tanto las condiciones de acceso como de circulación en todo el sector. CASCALLARES DE INAUGURACIÓN Mientras tanto, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó este martes la inauguración de un depósito de la fábrica Roll Paper, en el Parque Industrial de Burzaco, en el marco del Día de la Industria (fotos). La jornada se llevó adelante en la planta ubicada en Melian 2260, donde el Jefe Comunal se reunió con Alexis y Ulises De Carlo, propietarios de la empresa dedicada a la conversión e impresión de papeles para el desarrollo de soluciones gráficas. La visita, de la que también participó el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone, consistió en la inauguración de un nuevo depósito y una recorrida por las instalaciones de la planta. En este sentido, dialogaron sobre el proceso productivo de la fábrica y las medidas de prevención incorporadas para evitar contagios de Covid-19, y también sobre la firma del convenio para la creación de un módulo áulico para la Universidad Nacional Guillermo Brown, una casa de altos estudios cuyas carreras están orientadas a formar profesionales vinculados al sector industrial local. De la recorrida participaron además el subsecretario de Desarrollo Productivo y el Comercio local, Marcelo Tricarico; la subsecretaria de Empleo y Formación Profesional, Eva Sala; la directora de Desarrollo Industrial, Gabriela Pellegrini y el presidente de la Unión Industrial de Almirante Brown, Miguel Rodríguez.

