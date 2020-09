Cascallares visitó obras en dos escuelas de San José

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió dos escuelas de la localidad de San José, donde el Municipio llevó adelante obras integrales de infraestructura que incluyeron la construcción de aulas, baños y trabajos de electricidad, gas, cloacas y agua potable. La jornada se llevó adelante primero en la Escuela Secundaria Nº 50, ubicada en Río Negro N° 756, donde el Jefe Comunal recorrió el establecimiento educativo donde se construyeron dos aulas, un baño para personas con discapacidad, una cocina y se mejoró el patio recreativo. Además, en el lugar se creó una rampa para mejorar los accesos y se hizo la instalación completa de electricidad, agua, gas y cloacas. “Seguimos avanzando con nuestro plan de obras de infraestructura escolar porque tenemos que aprovechar este tiempo de pandemia para mejorar nuestras escuelas y ponerlas a punto para que nuestros jóvenes vuelvan a estudiar”, remarcó Cascallares. En este sentido, la directora del establecimiento, Claudia Arancibia, agradeció la visita del intendente y sostuvo que “el acompañamiento del Municipio es constante en todas las necesidades que podamos tener”. Luego, Cascallares junto con el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, y la Jefa de Educación Distrital, María Inés Centurión, visitaron también la Escuela Primaria Nº18, en La Pampa N° 755, donde se construyó una rampa y un baño para personas con discapacidad. Al respecto, la vicedirectora de la institución, Verónica González, remarcó la “predisposición del Municipio en mejorar la escuela” y también la importancia para la inclusión y el acceso que genera un baño y una rampa para las personas con discapacidad. Estas obras, que se llevan adelante en una treintena de establecimientos escolares de gestión pública del distrito, se realizan en el marco de un plan de infraestructura que tienen como objetivo mejorar ediliciamente las escuelas y los jardines de infantes.

Both comments and pings are currently closed.