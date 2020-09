Guzmán: “El acuerdo nos da un horizonte financiero más despejado”

“Estamos prácticamente duplicando lo que era ese gasto en el Presupuesto del 2019. Esa partida tiene un rol fundamental para la recuperación en un contexto en el cual hay mucha capacidad ociosa”, sostuvo el ministro de Economía en diálogo con los periodistas acreditados de Casa de Gobierno al término del acto en el Museo del Bicentenario. El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró este lunes que el acuerdo con los bonistas privados favorece “un horizonte financiero despejado” que va permitirle al país “tener otra posibilidad para la implementación de sus políticas públicas”, enfocadas en la “recuperación económica”. En ese sentido, dijo que el Gobierno apuesta a impulsar esas políticas a partir de “un aumento sustancial de la participación del gasto capital en el Presupuesto y que va a estar por encima del 2% del PBI”. Sostuvo que el acuerdo alcanzado “nos permite restaurar la sostenibilidad” y dar un paso más para “tranquilizar la economía” y consideró que la apuesta oficial es generar “más trabajo” de forma “persistente”, aunque aclaró que ese escenario “va a llevar tiempo” porque “requiere de un manejo macroeconómico consistente”. Consultado por posibles nuevas restricciones en la compra de dólares, respondió que la “dirección” del Gobierno es “normalizar” y “no tomar medidas que sean más bien defensivas” y completó: “Teníamos claro desde el día uno que se requiere tiempo para ir normalizando la economía y para ir generando un esquema de regulaciones de la cuenta capital distinta. Va a llevar tiempo porque requiere que vayamos juntando reservas. pero esa es la dirección en la que buscamos ir”. “Nosotros apuntamos en lo que viene a implementar un esquema de políticas macroeconómicas en pos del a recuperación, al mismo tiempo que vamos generando las condiciones para que el país eleve sus niveles de exportaciones, que es necesario para que la recuperación no sea de un recorrido corto y se pueda sostener en el tiempo”, agregó. Sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que comenzaron formalmente la semana pasada con el contacto telefónico entre el presidente Alberto Fernández y la directora ejecutiva del organismo, Kristalina Georgieva, el funcionario nacional vaticinó que llevarán “alrededor de seis meses” y sentenció que “va a ser difícil que el acuerdo esté antes de marzo”. El Presidente y el ministro anunciaron formalmente este lunes el cierre del canje, en un acto realizado en el Museo del Bicentenario, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la mayoría de los gobernadores, con excepción de Juan Schiaretti (Córdoba), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quienes participaron de forma virtual. Además, según confiaron a Télam fuentes oficiales, antes y después del acto hubo reuniones informales en el despacho del ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y que tuvieron al Presidente y a la Vicepresidenta como protagonistas. La postal se repitió una vez finalizada la presentación en el Museo, esta vez con la excepción del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. En ambos encuentros participaron también el gobernador bonarense, Axel Kicillof; el ministro De Pedro y el titular del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner. Además, De Pedro y la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, conversaron en el Museo del Bicentenario y comprometieron una asistencia de 125 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para asistir a los municipios de esa provincia más castigados por el avance del coronavirus.

