San Vicente: limpieza del canal Buenos Aires

La Municipalidad de San Vicente continúa trabajando en el mantenimiento y mejorado del espacio público, reforzando la limpieza de los principales canales de desagüe del distrito. Desde la Secretaría de Servicios Públicos se están realizando tareas de saneamiento del Canal Buenos Aires, del barrio Biocca de San Vicente. Las actividades se desarrollan con una mini excavadora sobre la calle Buenos Aires hasta Soler y desde allí hasta Madero, aproximadamente unos 800 metros de longitud. Estos trabajos se suman a la limpieza del Canal 2 en Alejandro Korn, que nace en la calle Madero, del barrio Santa Ana, el Canal La Madrid de Domselaar y los trabajos diarios de zanjeo que se realizan en diferentes partes del distrito. “Continuaremos trabajando para prevenir anegamientos sobre los puntos más críticos de nuestros barrios”, indicaron desde la comuna.

