La adhesión al canje fue del 93,5% y por cláusulas colectivas el 99% de deuda fue reestructurada

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciaron hoy que el canje de deuda alcanzó un nivel de adhesión de 93,5%, lo que se eleva al 99,9% del total de los bonos elegibles por la clausulas de acción colectivas. El jefe del Estado presentó el resultado del canje en un acto desarrollado en el Salón del Bicentenario de la Casa de Gobierno, en el que estuvo acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y todos los gobernadores, algunos de ellos de manera presencia y otros de manera virtual. “Una vez más encerraron a la Argentina en un laberinto muy difícil de salir. Pero ya estuve alguna vez en esa situación con Néstor (Kirchner). Confíen en nosotros, porque vamos por el camino” correcto, dijo el mandatario “Esta vez la deuda no la van a pagar los que menos tiene, y hemos podido cumplir”, agregó el Presidente. Guzmán, que fue presentado por Alberto Fernández y tuvo a su cargo el informe con los datos duros de la reesteucturación, dijo que “la oferta a los acreedores privados tuvo una aceptación masiva por parte de los acreedores”. Como resultado de esa negociación “el 99% de deuda bajo ley extranjera ya ha quedado reestructurada, eso se condice con una adhesión total al canje de 93,5% que por obra de las Cláusulas de Acción coletiva ( CACs ) eleva el porcentaje restructurado al 99 %”, precisó el titular del Palacio de Hacienda. “Esto pone a Argentina en una situación mucho más sana y sólida que la que se enfrentaba en diciembre 2019 “, agregó el ministro.

