Kicillof: “Quiero enviar un mensaje de unidad al pueblo de la provincia”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, envió hoy “un mensaje de unidad al pueblo de la provincia” en el marco de la “complicada” situación que se vive debido a la pandemia por coronavirus. “Quiero enviar un mensaje de unidad a pueblo de la provincia en esta situación tan complicada”, dijo Kicillof apenas comenzada la conferencia de prensa para informar detalles de la situación epidemiológica en el territorio bonaerense. El gobernador está acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario; el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Federico Otermin, y todo su gabinete. También lo acompañan los intendentes de Lanús, Néstor Grindetti; La Plata, Julio Garro; Quilmes, Mayra Mendoza; Hurlingham, Juan Zavaleta, y de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. El mandatario provincial brinda precisiones sobre la nueva etapa del aislamiento y del distanciamiento social, preventivo y obligatorio que comienza hoy en los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires y que concluirá el 20 de septiembre. La conferencia de prensa se desarrolla en el Salón Dorado de la Gobernación, en la ciudad de La Plata.

