Cascallares encabezó recepción de las nuevas netbooks para avanzar en la enseñanza en tiempos de pandemia

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó este lunes la recepción de 2413 nuevas netbooks distribuidas por el Ministerio de Educación de la Nación en el marco del programa Aprender Conectados, que ya comenzaron a ser entregadas a alumnos y alumnas de escuelas secundarias de gestión pública de nuestro distrito.

Los dispositivos, destinados a estudiantes que transitan el cuarto año en la escuela secundaria, tienen como objetivo facilitar el acceso a la tecnología en el contexto de pandemia y continuar trabajando para reducir la brecha digital en el país. “Recibimos las primeras netbooks del Ministerio de Educación de la Nación y estamos muy felices porque son una herramienta fundamental para que los alumnos y alumnas tengan continuidad pedagógica y sigan trabajando con sus docentes”, subrayó Cascallares. El intendente de Almirante Brown agregó que “distribuir este equipamiento sumado a la decisión del presidente Alberto Fernández de haber declarado como servicios públicos esenciales a la telefonía fija, móvil, a internet y a la televisión paga, son acciones clave para la democratización en el acceso y para la reducción de la brecha digital”. De la recepción de los nuevos dispositivos participó también el Secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola, y la jornada se llevó adelante en un depósito municipal ubicado en el Parque Industrial de Burzaco.

