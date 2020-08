Lanzan plan de seguridad sumando patrullereos, cámaras y equipamento policial

El Gobierno Nacional, la Provincia de Buenos Aires y los Municipios del Cornurbano definieron y pondrán en marcha la semana próxima un nuevo plan de seguridad para prevenir y combatir al delito. El programa oficial terminó de tomar forma durante un extenso encuentro de trabajo en la Residencia Presidencial de Olvidos donde además de Alberto fernández y Axel Kicillof estaban los intendentes de Almirante Brown, Mariano Cascallares; La Matanza, Fernando Espinoza; Avellaneda, Jorge Ferraresi; y de Hurlingam, Juan Zabaleta. Ya trascendió que el nuevo Plan de Seguridad de los intendentes junto con la Nación y la Provincia, que se lanzará esta semana, les permitirá sumar nuevos móviles policiales, cámaras de monitoreo, más botones de pánico y paradas de colectivos seguras para profundizar las acciones de prevención del delito. El intendente Mariano Cascallares indicó que “estamos trabajando junto al presidente Alberto Fernández y al gobernador Axel Kicillof sumando más tecnología y más equipamiento para cuidar a nuestra gente”. En ese sentido, adelantó que se viene una fuerte inversión nacional que se orientará a enfrentar al delito en todas sus formas. El plan de seguridad que está próximo a lanzarse y que tendrá un fuerte impacto en los municipios incluirá la adquisición de una importante cantidad de móviles policiales, camionetas e incluso motos policiales para combatir el flagelo de los motochorros. En paralelo, se sumará equipamiento tecnológico, se emplazarán paradas (refugios de colectivos) seguras con cámaras de seguridad para la prevención, habrá nuevos botones de pánico que se sumarán a los que ya entrega el Municipio y, finalmente, se refaccionarán las comisarias abordando la problemática del alojamiento de presos en estas dependencias y la construcción de módulos carcelarios. Finalmente, trascendió que el Ministerio de Seguridad de la Nación está preparando el lanzamiento de un Plan Centinela 2 que reforzará las dotaciones de Gendarmería Nacional en el Conurbano. Por último, la Policía Bonaerense trabaja en un nuevo reclutamiento y se trabaja en la adquisición de equipamiento nuevo para las fuerzas de seguridad.

Both comments and pings are currently closed.