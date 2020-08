Kicillof recibe a la madre de Facundo Astudillo Castro en La Plata

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibirá hoy a la madre de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido desde el 30 de abril pasado cuando dejó su casa de la localidad de Pedro Luro. Uno de los abogados de Cristina Castro, Luciano Peretto, dijo a Télam que el encuentro se desarrollará a partir de las 8.30 en la sede de Gobernación, ubicada en la calle 6, entre 51 y 53, en La Plata. La madre de Facundo había adelantado, previo al inicio de la autopsia de los restos hallados en el marco de la búsqueda de su hijo, que tenía intenciones de reunirse con Kicillof. El lunes último, la mujer fue recibida por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la Quinta de Olivos. “Me voy con la misma seguridad, renuevo la confianza en el señor Presidente”, dijo Cristina Castro al abandonar la residencia de Olivos tras un encuentro que comenzó a las 12.30 del lunes y que se prolongó durante casi dos horas. En tanto, en declaraciones radiales formuladas en los últimos días, Kicillof remarcó que el objetivo de su Gobierno es “conocer la verdad” sobre lo que ocurrió con Astudillo Castro y destacó que si hay responsabilidad institucional, no le va a “temblar la mano para tomar todas las medidas que haya que tomar”. El mandatario bonaerense explicó que desde el Gobierno provincial “se acompañó cada uno de los pedidos que hizo la familia de Facundo, como pasar la investigación al fuero federal, es decir apartar a la policía de la provincia de Buenos Aires” y agregó que se hizo “con absoluto acuerdo, ya que hoy está investigando la justicia federal”. “Vamos a colaborar con la investigación, mientras tanto hay que esperar lo que avance la Justicia Federal”, apuntó.

