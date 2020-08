El municipio profundiza la asistencia por Covid 19 desde su centro de seguimiento

El Municipio de Almirante Brown profundiza la asistencia a pacientes con Covid-19 a través del Centro de Seguimiento local, desde donde se contacta telefónicamente a vecinos y vecinas contagiados como así también a casos sospechosos y contactos estrechos para hacer un acompañamiento integral de la evolución de la enfermedad. En este Centro de Seguimiento de Pacientes con Covid-19, que depende de la Secretaría de Salud local y tiene base en la Casa de la Cultura, más de cuarenta operadores distribuidos en dos turnos contactan a los pacientes para hacer una evaluación constante de su estado de salud y verificar el cumplimiento del aislamiento y del protocolo sanitario. En este sentido, se llevan adelante unos 3.500 llamados por semana, los cuales se suman al trabajo que cotidianamente realiza el Detectar Telefónico, donde se hace un relevamiento de los pacientes sospechosos y sus contactos con el objetivo de buscar personas con síntomas compatibles de Covid-19. Además de relevar a personas contagiadas, también se lleva adelante un seguimiento de los casos sospechosos o contactos estrechos, de modo que en caso de detectar algún vecino o vecina con síntomas, el Municipio lo deriva a algunos de los trailers hisopadores, que cada día recorren distintos puntos del distrito; o a los Centros de Atención Primaria de la Salud COVID. En caso de que un paciente no pueda cumplir con el aislamiento en su domicilio, también desde el Centro de Seguimiento, se lo deriva a alguno de los centros de internación extrahospitalaria. Por otra parte, también se coordina la entrega de alimentos para que los pacientes que se encuentran en aislamiento no salgan de sus domicilios ni expongan a eventuales contagios. Estas son algunas de las acciones preventivas que el Municipio de Almirante Brown lleva adelante de forma cotidiana para disminuir la curva de contagios, además de los operativos sanitarios en los barrios y la incorporación de camas y centros extrahospitalarios para fortalecer el sistema de salud local.

