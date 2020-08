Bielsa destacó el impacto del Procrear y que trabajará en un acuerdo de precios de los materiales

La funcionaria adelantó que el área tendrá una ampliación en el presupuesto 2021, ya que “hay una expectativa importante” para el año que viene “en reactivar la economía”. La ministra de Desarrollo Territorial y Habitat, María Eugenia Bielsa, destacó este jueves el impulso del Procrear para el acceso a la vivienda y la actividad de la construcción, y aseguró que se trabajará en acuerdos de precios con la cadena de valor para contener los costos de los materiales. “El derecho a la vivienda es una demanda incumplida pero también un multiplicador de empleo; dentro de las 60 medidas, la construcción va a tener un rol central”, afirmó Bielsa esta tarde en una conferencia de prensa virtual, en la que proyectó que el Procrear “va a impactar fuertemente en la economía y la construcción va a ser punta de lanza, porque es uno de los sectores que más trabajo genera”. La ministra detalló que la cartera cuenta con “un presupuesto prorrogado 2019 de 29.408 millones de pesos, y a partir del Procrear hubo una ampliación presupuestaria de 7.500 millones de pesos que tienen que ver con fondear el programa” porque estaban seguros de la repercusión que tendría la iniciativa. La ministra agregó que “hay una enorme expectativa de sector privado para acompañar el proceso de reactivación” y consideró que “hay que alentar todos los mecanismos de incentivo, en eso está trabajando el Ministerio de Desarrollo Productivo, para que el sector privado promueva la posibilidad de acceder a la vivienda con incentivos en términos de economía de escala”. Bielsa destacó el interés que despertaron los créditos personales para refacción de viviendas, que tuvieron este mes 160 mil inscriptos en todo el país, cuyo primer sorteo se realizará mañana en horas de la tarde. La funcionaria manifestó además su confianza en que las líneas de créditos hipotecarios que se lanzarán a mediados de septiembre próximo, “van a tener una demanda importante”. El país puede salir engrandecido de la solidaridad versus individualidad, encuentro versus desencuentro; si somos capaces de ser mejores, esto nos va a dejar mejores prácticas A partir de la segunda semana de septiembre, se lanzarán las líneas de crédito hipotecario, que son las cuatro tradicionales: ampliación, construcción, lotes con servicios y desarrollos urbanísticos, y una nueva que son desarrollos habitacionales, de edificios de viviendas multifamiliares, entre 20 y 80 viviendas en complejos urbanos. En este contexto, la ministra afirmó que habrá un acuerdo de precios cuidados para los materiales para la construcción. “Estamos trabajando con precios cuidados, eso probablemente va a ser parte de los anuncios que se harán en las 60 medidas, y en acordar con toda la cadena de valor, desde las empresas hasta los mecanismos de distribución y las ventas en corralones”. El objetivo es “poder garantizar relaciones responsables con los precios porque no sería bueno que este esfuerzo que hacen todos los argentinos de poner muchos recursos en la construcción y que eso se traslade a precios”, dijo. “El Estado puede garantizar volumen de materiales y la vivienda tiene una rápida ejecución, a partir de las líneas que impulsamos puede construirse en ocho meses; es muy importante que apelemos a la responsabilidad colectiva”, añadió. Además, afirmó que “en los créditos hipotecarios a lanzar en la segunda semana de septiembre es necesario tener escriturado el lote, para que la especulación inmobiliaria no lastime una iniciativa valiosa”. Acerca de la fórmula Hogar, que reemplazará al índice UVA en el cálculo de ajuste de los créditos hipotecarios del Procrear, Bielsa dijo que “desde el Gobierno se trabaja para que el salario supere a la inflación, por lo cual hoy la fórmula Hogar aplica por ingreso, pero si en algún momento los ingresos superan a la inflación, el tope va a ser el 2% del CER”. “Esta fórmula tiene que ver con garantizar mayor acceso a la vivienda”, aseguró. Por otra parte, dijo que en las construcciones que se realicen se tendrán en cuenta “cuestiones como el ahorro energético” y aseguró que “hay una sola forma de construir, que es construir bien. “Entendemos que el diseño, los estándares que fijemos tienen que ser los mismos para viviendas de sectores medios como para sectores bajos”, agregó. A partir de la pandemia “no creo que volvamos a la normalidad, esto es una marca para todos y todas; yo recuerdo 2001 y tengo una sensación y creo que este momento también nos va a dejar una sensación”, sostuvo. “El país puede salir engrandecido de la solidaridad versus individualidad, encuentro versus desencuentro; si somos capaces de ser mejores, esto nos va a dejar mejores prácticas”, concluyó Bielsa.

