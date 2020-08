Alberto Fernández analizará la situación sanitaria con los gobernadores

El presidente Alberto Fernández encabezará hoy por la tarde una videoconferencia desde la residencia de Olivos con gobernadores para analizar la situación sanitaria en las provincias en el marco de la pandemia de coronavirus. La reunión virtual del presidente y los gobernadores está prevista para las 17, según la información oficial. En tanto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, participará por la mañana de la apertura del Council of the Americas que delibera este año bajo el título “Argentina: Perspectivas Económicas y Política”. La exposición de Cafiero está prevista para las 9.30, y del encuentro también participarán los ministros de Relaciones Exteriores, Felipe Solá; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce.

