Congelaron el precio de los medicamentos para afiliados al PAMI hasta el 31 de octubre

Los precios de los medicamentos para afiliados al PAMI se mantendrán congelados hasta el 31 de octubre, y abarca a todos los incluidos en el vademécum de la obra social, tanto de fabricación nacional como los importados, se informó hoy. “Más de 5 millones de jubilados y pensionados de todo el país seguirán siendo beneficiados con la provisión de medicamentos, tanto de forma gratuita como con descuento, tras el acuerdo que el PAMI logró con las cámaras industriales farmacéuticas que nuclean a los laboratorios nacionales que prorroga el convenio de congelamiento de precios hasta el 31 de octubre próximo”, informaron esta tarde desde la obra social. El convenio beneficia a las personas afiliadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y a la obra social que, de esta manera, “consiguió un ahorro importante en sus compras periódicas a la industria del sector”, agregaron a través de un comunicado de prensa. La prórroga del convenio fue rubricada por la directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, junto a los responsables de Cilfa (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos), Caeme (Cámara Argentina de Especialidades Medicinales) y Cooperala (Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos). Al respecto, Volnovich consideró que “el acuerdo es producto de un esfuerzo conjunto entre el instituto y la industria farmacéutica, que nos está acompañando en este momento difícil de la pandemia”. Por último, se informó que “se acordó la constitución de una mesa de trabajo que favorezca la comercialización de medicamentos de producción nacional, que a partir de este mes gozan de una reducción del 3% en la contribución actual de la industria”.

