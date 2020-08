La Plata: simulaba ser un trabajador de empresa de cable y robó 2 kilómetros de fibra óptica

Este fin de semana se produjo la captura de un hombre que simulaba ser trabajador de una empresa de cable y así poder robar cable de fibra óptica en La Plata. Según informaron fuentes policiales este tipo de maniobras las realizaba junto a otros dos sujetos, en el barrio de Tolosa, hasta que el trabajador de otra empresa de telecomunicaciones advirtió el delito y realizó la denuncia correspondiente. El denunciante, contó que vio cómo tres hombres con ropa identificatoria de la empresa de cable robaban más de 2 kilómetros de fibra óptica perteneciente a Telecentro y las cargaban a una camioneta, en la zona de calle 19 entre 526 y 527. Así fue que se acercó mientras llevaban adelante el hecho y al indagarlos, los delincuentes entraron en un estado de nervios y decidieron huir en el vehículo utilitario. Los Cables de fibra óptica robados pertenecientes a la empresa Telecentro. Tras realizarse la denuncia en la Comisaría de Ringuelet, se procedió al análisis de las cámaras de seguridad y se pudo identificar la camioneta en la que se movilizaban, siguiendo el rastro de la misma. La camioneta secuestrada para los ilícitos. El operativo se trasladó hasta Florencio Varela donde el hombre de 33 años fue identificado, detenido y acusado de intentar robar la fibra óptica.

