El municipio y la Sedronar profundizan las politicas de prevención y tratamientos de las adicciones

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, mantuvo un encuentro de trabajo con la secretaria del Sedronar, Gabriela Torres, con quien dialogó sobre las políticas públicas que se llevan adelante en la Comuna en materia de tratamiento y prevención de adicciones de nuestro distrito. Posteriormente el equipo municipal y Gabriela Torres visitaron la Fundación Vida Nueva, ubicada en Provincia de Santa Fe al 3700, en la localidad de Glew, un centro que aloja a 35 hombres de 18 a 55 años que realizan trabajos de rehabilitación de las adicciones. Allí se destacó especialmente el trabajo que realiza esta institución encabezada por Luis Suárez. Allí el Municipio otorgó un subsidio y el Sedronar materiales para que las personas que se encuentran realizando un tratamiento puedan vincularse con sus familiares, en estos contextos de pandemia y aislamiento, en el marco de un programa dispuesto por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). La comunidad terapéutica de la Fundación Vida Nueva fue fundada por Luis Suárez en 1984 y en 1997 se estableció en el actual predio de Glew. Allí trabajan de forma coordinada un equipo multidisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras. La reunión de trabajo entre Cascallares y Torres se llevó adelante en el Palacio Municipal y contó con la presencia de la diputada nacional María Rosa Martínez y los secretarios de Salud, Walter Gómez, y de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Barbara Miñán.

