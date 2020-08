Un browniano al frente de la producción de la vacuna contra el Covid-19

El director de mAbxience Argentina (pharmADN), Esteban Corley, subrayó que “la fortaleza del sistema científico argentino es gigante”, luego de que se conociera que el laboratorio que encabeza producirá la vacuna de Covid-19 para toda la región, durante una charla virtual realizada por la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) con el apoyo de la Municipalidad browniana.

“La fortaleza del sistema científico argentino es gigante. La oportunidad de producir una vacuna no pasa en todos lados y esto nos distingue como país”, subrayó Corley, al tiempo que remarcó “que tenemos la oportunidad de mostrarles a los argentinos la importancia de haber invertido en ciencia durante tantos años”. En una charla virtual con el secretario de Extensión y Bienestar de la UNAB, Ignacio Jawtuschenko, transmitida de forma virtual a través del Instagram de la casa de altos estudios, el vecino browniano al frente del laboratorio mAbxience explicó que “es un privilegio fabricar la vacuna en el país” y señaló que la misma “se va a distribuir equitativamente con todos los países de la Región”. “Nos da muchísimo orgullo poder contribuir en uno de los tantos proyectos que hay, como es la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford”, destacó, remarcando además que “hay muchos otros proyectos que ocurren en la Argentina porque hay grandes médicos, hospitales y también un Ministerio de Ciencia”. Esteban, quien es vecino de Adrogué, trabajó en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, es miembro de la Cámara Argentina de Biotecnología y en 2007 cofundó pharmADN, una empresa que es parte esencial del grupo mAbxience, que produce anticuerpos monoclonales. En este sentido, especificó que “el país desarrollará la materia prima de la vacuna, es decir el principio activo concentrado”, para que luego sea envasado en México, que tiene una “capacidad de llenado de muchísimas millones de dosis por mes”. “Hay una necesidad primaria de unas 250 millones de dosis en la Región”, indicó en tanto que subrayó que el valor de producción de la vacuna es de “3 o 4 dólares per capita, un precio muy bajo acordado entre las condiciones de elaboración para que sea globalmente accesible”. La charla se dio en el marco de una serie de entrevistas que la UNAB viene haciendo con referentes de la ciencia y tecnología argentina en el marco de la pandemia de Covid-19. Por último, Corley, quien tiene un grado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires y un grado en Empresas por la Universidad Austral, opinó que la vacuna tiene un doble desafío, que es “científico e industrial” y remarcó que se está desarrollando en un “tiempo de velocidad inédita”. “Tenemos que valorar las pequeñas cosas que se pueden hacer porque esos pequeños saltos nos permiten ser más eficaces. Nos sentimos muy respaldados por la población argentina y estamos muy entusiasmados por este desafío”, finalizó.

