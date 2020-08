Fernández anunciará obras en cinco provincias

El Presidente encabezará este miécoles, a través de videoconferncia, el anuncio de la puesta en marcha de obra pública en Chaco, Misiones, Córdoba, La Pampa y Salta. El presidente Alberto Fernández realizará hoy el anuncio de la puesta en marcha de obra pública en las provincias de Chaco, Misiones, Córdoba, La Pampa y Salta. El mandatario realizará la presentación a las 11.30 desde la Residencia de Olivos, a través de una videoconferencia, según informó Presidencia.

