El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, denunció penalmente hoy al ex ministro de Energía del macrismo Juan José Aranguren tras hallar “anomalías que trasuntan en ilícitos penales”, se informó oficialmente.

Los hechos denunciados de sustentan en una presunta manipulación del factor de actualización de la base tarifaria, la cual es relevante en el cálculo tarifario, dado que incide en la rentabilidad y amortizaciones, con impacto directo en lo que pagan los usuarios.

La maniobra que se denuncia es que se habría manipulado y establecido arbitrariamente el factor de actualización de la Base Tarifaria de las licenciatarias del servicio público de transporte y distribución de gas por redes.

La denuncia fue realizada por Bernal en el marco de sus obligaciones en razón de lo dispuesto por el Decreto N° 278/20 y la Ley N° 27.541, principalmente.

La decisión de denunciar a Aranguren y otros exfuncionarios macristas surgió tras auditorías y revisiones llevadas adelante para las empresas Transportadora de Gas del Sur SA y Camuzzi Gas Pampeana SA, se informó.

En las auditorías se detectó “una serie de irregularidades y vicios administrativos”, lo que llevó al Enargas a recomendar al Gobierno declarar nulas resoluciones que habrían favorecido a ambas licenciatarias.

Las conductas detectadas, dice la denuncia, resultan en una preliminar significación penal de, al menos, los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta.

Bernal pidió a la Justicia que los denunciados respondan en calidad de coautores de los presuntos delitos.

La denuncia fue contra Juan José Aranguren, ex Ministro de Energía y Minería; Daniel Alberto Perrone, ex Subin-terventor y posterior Director de Enargas; y Andrés Chambouleyron, ex Subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria.

También contra David Tezanos, ex interventor de Enargas; Andrés Ferraris, ex Director Nacional de Política Tarifaria y luego Director Nacional de Economía de los Hidrocarburos; Juan Manuel Carassale, ex Jefe de Gabinete del Ministerio de Energía; y Graciela Cristina Bevacqua, ex Directora Técnica del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (IN-DEC).