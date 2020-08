El municipio avanza con obras de asfalto en los barrios brownianos

Mientras continúa la lucha contra la pandemia de Coronavirus, la Municipalidad de Almirante Brown avanza con obras viales en los barrios y en las localidades del distrito. La obra de pavimentación de la calle Montevideo en el Barrio Villa París de Glew constituye un avance largamente esperando por los vecinos de esa zona. Estos trabajos permitirán mejorar considerablemente la conectividad de toda esa zona, incluso generando nuevas vías de comunicación con el paso bajo nivel de dicha localidad. Otra arteria que está siendo asfaltada por el Municipio de Almirante es la calle King de José Mármol a lo largo de un extenso tramo. Y se agregan a estos trabajos las mejoras en las calles de Don Orione, especialmente en los barrios Libertad y Don Orione Viejo donde se van sumando más y más calles asfaltadas con hormigón. La repavimentación de un tramo de la calle Alsina en Burzaco, de las calles Conde y Romero en Glew y del cruce de Lirio y Nardo en San Francisco Solano son otras obras viales de reciente materialización. En las últimas horas el Municipio también está trabajando muy fuerte en la céntrica calle Madariaga de Malvinas Argentina, lo que permitirá mejorar su transitabilidad. A todas estas obras se le suma la nueva Ruta 16 que suma el pavimento totalmente nuevo, luminarias en diferentes puntos de su recorrido, nuevas banquinas, señalización y demarcación. Desde el área de Infraestructura de la Comuna browniana anticiparon que ya se trabaja en la planificación de nuevas obras de asfalto para los barrios y las localidades de nuestro distrito.

