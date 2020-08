El Gobierno refuerza la política de contención social y avanza en la agenda pospandemia

El Gobierno refuerza su estrategia sanitaria y la atención de los campos económico y social ante el crecimiento de casos de coronavirus, mientras avanza en el trazado de una agenda pospandemia a través de los nuevos gabinetes temáticos ideados para generar empleo y apuntar a un desarrollo descentralizado del país. En ese marco, y por indicación del Presidente, se reunió virtualmente esta tarde el Consejo Federal Argentina contra el Hambre, una actividad que fue encabezada por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, y de la que participaron referentes de la sociedad civil. Presentado por el presidente Alberto Fernández en los primeros días de su gestión, ese ámbito fue convocado para evaluar propuestas que garanticen el acceso a la producción de alimentos y una dieta con calidad nutricional de los sectores más vulnerables de país, con eje en el impacto de la pandemia sobre la niñez, según informaron fuentes oficiales. De acuerdo con el informe presentado por Arroyo, fueron ejecutados 69.747 millones de pesos para asistir a los sectores más desprotegidos, entre enero y julio de este año, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre. La prioridad está enfocada sobre las políticas frente a la pandemia, que preocupa tanto al Gobierno Nacional como a las provincias por el crecimiento de los contagios y los brotes en aquellos distritos donde parecía estar controlado, como son los casos de Santiago del Estero y Jujuy. “Por más mínimo que parezca, una persona infectada y varios irresponsables se pueden llevar puesta a toda una provincia”, resumieron desde el entorno presidencial tras el diálogo virtual que mantuvieran el Presidente y doce gobernadores, ocasión en la que se resolvió el regreso de algunas ciudades del interior a la fase 1 de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Enfocados en la actual situación epidemiológica y su impacto económico, el Gobierno está enfocado en reordenar las prioridades para asistir a los sectores más castigados durante el aislamiento, según confiaron fuentes oficiales a Télam. Incluso, hasta gobernadores de la oposición, como el jujeño Gerardo Morales, hoy constituido en el “más acérrimo defensor de la cuarentena de todos los gobernadores”, fue uno de los que llevó la voz de alerta en el encuentro con el Presidente, donde admitió que “si no se hubieran tomado estas medidas, estaríamos con 50 mil muertos en Argentina”, según la reconstrucción que ofrecieron los voceros presidenciales. En ese contexto, desde la Casa Rosada aseguraron a Télam los equipos técnicos continúan trabajando hacia el interior de los nuevos gabinetes temáticos en su puesta a punto, sumando los aportes de los gobernadores para mejorar el impacto regional de cada medida. La semana pasada, se reunieron en Casa de Gobierno los gabinetes de Comercio Exterior; de Planificación Urbana y Hábitat; Economía; Promoción Federal y Ciudadanía, cuyas conclusiones seguirán siendo abordadas por cada uno de las carteras que intervinieron en los encuentros y en reuniones internas de gabinete “más operativas y de trabajo”, dijeron las fuentes a esta agencia. El Gabinete Económico, que se reúne semanalmente desde diciembre, e inspiró la creación de los otros cuatro espacios temáticos, será el único de los cinco que volverá a reunirse esta semana, aunque, esta vez, fechado para el próximo jueves por reorganización de las agendas. Los cuatro nuevos gabinetes temáticos, que comenzaron la semana pasada, fueron diseñados y coordinados por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para organizar el trabajo de las distintas carteras en relación a la agenda pospandemia con la que se apostará a la recuperación económica, la generación de empleo y a un nuevo desarrollo descentralizado del país. Tras el acuerdo con los bonistas privados, en su primera reunión, el Gabinete de Comercio Exterior analizó variables para el aumento de las exportaciones y el impacto sobre la renegociación de la deuda externa en la balanza comercial del país, a la espera del comienzo formal de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se proyecta para este mes. Con el foco puesto en la actual etapa de pandemia, el Gobierno anunció la semana pasada el lanzamiento de una línea de créditos a tasa cero para las industrias culturales y destacó el alcance de la asistencia económica frente al “record” de empresas inscriptas en el ATP 4 que, según los últimos datos oficiales, alcanzará a un 70 por ciento de las firmas que los habían solicitado. En el Gabinete de Promoción Federal, creado para coordinar las políticas públicas con todas las provincias, se analizaron los incentivos relacionados al turismo y su vinculación con las provincias, como eje estratégico para la recuperación y el desarrollo económico y productivo del país. El cuanto al plan de obras públicas que el Presidente comenzó a anunciar con algunos gobernadores, su puesta en marcha está condicionada por la evolución de la pandemia, por las complicaciones que presentaría, por ejemplo, el ingreso y egreso de trabajadores golondrina de una provincia a otra, argumentaron desde los despachos oficiales. En su estreno, el Gabinete de Ciudadanía delineó estrategias de acceso a servicios esenciales del Estado, “teniendo en cuenta la nueva normalidad, a través de un trabajo interministerial que vincule la innovación, la ciencia y la tecnología”. También tuvo su estreno el Gabinete de Desarrollo Territorial y Hábitat, donde se subrayó la importancia del lanzamiento del plan nacional de suelo urbano y se anlizaron las políticas de suelo, hábitat, infraestructura, urbanización y la generación de empleo, con foco en erradicar las prácticas especulativas en la “utilización de las tierras fiscales”. Abierta la inscripción para el Procrear, lanzado hace dos semanas, en Casa Rosada aseguran que su “horizonte de previsibilidad” estará marcado por el “interés de la gente” aunque, en ese sentido, destacan la rapidez con la que, en apenas 48 horas desde su estreno, los registrados habían ascendido a 51 mil personas, según los últimos datos de la semana pasada.

