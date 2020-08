La actividad industrial en Argentina cayó más en los últimos dos años del gobierno de Macri que durante la pandemia por el Coronavirus.

Previo a la irrupción de la pandemia, el sector industrial fue uno de los más perjudicados entre 2016 y 2019, mientras que la construcción vino cayendo desde la crisis de deuda y default de Abril del 2018. En el mes de Mayo, sin embargo, hubo un rebote en la actividad económica argentina, creciendo un 10 % en relación a Abril. La construcción y la industria vienen mostrando signos importantes de recuperación desde entonces. A causa de la flexibilización y la activación de protocolos para poder retomar actividades, se observa en Mayo un crecimiento mensual de la industria de 12,5% y en Junio -último dato publicado por el INDEC- se incrementó un 13,8% en relación con el mes anterior. Otro modo de registrar y dar cuenta de la recuperación de la industria es a partir de la utilización de su capacidad instalada. Esta alcanzó el 53,3% en Junio, si bien es bajo, significó un aumento en relación al mes de mayo, que registró un 46,4%. En los meses de Marzo y Abril en donde la cuarentena fue más restrictiva, la industria experimentó retrocesos mensuales históricos. A medida que se fue permitiendo la apertura de más actividades, el sector mostró señales de recuperación. Se arrastraba una caída en la producción industrial de dos años: entre Noviembre de 2017 y Diciembre de 2019, la caída acumulada fue de 14%, superando el 13% acumulado en los últimos 4 meses en medio de una pandemia. El índice Construya, integrado por las once empresas más relevantes del sector de construcción, arroja dos incrementos interanuales consecutivos y ya supera en 34% el nivel de Febrero. La comparación de la actividad de estas empresas en Julio con respecto a Abril (el peor momento de la crisis) muestra un incremento notable de 379,6%. Sin dudas se está lejos de salir de la crisis, pero es un buen indicio que algunos sectores vuelvan paulatinamente a los índices previos a la pandemia, en especial los que tiene un impacto relevante en la generación de empleo a corto plazo y en la mejora de condiciones de vida de la población, como es la obra pública en todas sus aristas. El plan federal “Argentina Hace” (con pequeñas obras en todo el país), los hospitales modulares de emergencia y las obras en la infraestructura de salud, el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria (con 63 proyectos para universidades nacionales), la paulatina marcha de 270 obras en todo el territorio (que incluyen la construcción de autovías y de obras paralizadas hace más de un año), el PROCREAR recientemente relanzado (con la intención de construir 14 mil nuevas viviendas además de los múltiples créditos baratos para refacciones y ampliaciones para el hogar), las obras de agua potable y cloacas de AYSA, entre otros programas, comenzaron a expandirse en Mayo en sucesivas provincias, dando pie a la recuperación de la construcción que se generalizó en Junio.

Both comments and pings are currently closed.