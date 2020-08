Cascallares junto a las niñas y los niños del Hospital Oñativia

En el marco del Día de las Infancias, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, visitó esta mañana y les llevó regalos a las niñas y a los niños que permanecen internados en el sector de Pediatría del Hospital Arturo Oñativia de la localidad de Rafael Calzada. En la oportunidad, y acompañado por el equipo del área de Juventud de la Comuna, el jefe comunal también saludó y le agradeció al personal médico y de enfermería del nosocomio browniano por la inmensa tarea que realizan todos los días para cuidar a nuestra gente, especialmente frente a la pandemia de Covid-19. “Esta mañana visitamos y les llevamos juguetes a las niñas y los niños del sector de Pediatría del Hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada. Allí compartimos un emotivo momento con ellos y su familia. Y aprovechamos para saludar y agradecerle a todo el personal de Salud que está en la primera línea de la lucha contra contra el Covid-19”, indicó Mariano Cascallares.

