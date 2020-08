Investigan muerte de un nene de 5 años en Neuquén que consumió dióxido de cloro

Un niño de cinco años murió hoy en el Hospital de Plottier, en Neuquén, y sus padres admitieron que le suministraron dióxido de cloro ante la presunción de que había contraído el coronavirus Covid-19.

El pequeño fue ingresado alrededor de las 0:30 a la guardia del hospital sin signos vitales, tras sufrir un paro cardiorespiratorio.

Según el médico de guardia Rafael Palomino, fueron en vano los esfuerzo de los profesionales que le practicaron reanimación por RCP por 50 minutos al chico.

Palomino indicó al sitio LMNeuquén que no detectaron que el chico haya tenido en su historial patologías importantes y que cuando le preguntaron a sus padres “surgió lo del dióxido de cloro”, aunque no se puede afirmar por el momento que esa sustancia haya sido el factor que causó el deceso.

Los familiares del menor señalaron que el menor presentaba decaimiento y dolor abdominal, y ante la posibilidad de que haya contraído coronavirus, decidieron darle dióxido de cloro, una sustancia promocionada como medicamento para la enfermedad, pero descartada por la comunidad científica.

Los progenitores del chico admitieron que le suministraron tres cuartos de litro durante toda la jornada. Tras el deceso del chico, se le realizaron estudios al cuerpo para determinar si había contraído coronavirus u alguna otra enfermedad. El médico alertó a la población que “lo que se difunde a través de ciertos medios de comunicación, que el dióxido de cloro es una sustancia preventiva para coronavirus no es cierto, es un tóxico como todos los productos derivados del cloro”.

“Son desinfectantes efectivos para superficies inertes pero no para las personas ni mucho menos para los niños”, añadió.

