Finalizan las historicas obras de la Ruta 16

El Municipio de Almirante Brown informó que en el transcurso del presente mes finalizan las obras de la histórica repavimentación de la Ruta 16, también conocida como “Camino de Las Latas”, la cual incluye trabajos a lo largo de cuatro kilómetros, mejorando la seguridad y la transitabilidad en una zona muy extensa de nuestro distrito. Desde la Subsecretaría de Infraestructura de Almirante Brown precisaron que en “menos de 15 días los trabajos quedarán finalizados” y que actualmente “se están ultimando detalles con la incorporación de refugios para el transporte público, a lo largo de la traza”. Estas obras fueron articuladas con el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires . La nueva ruta constituye una enorme mejora en la conectividad para el distrito, ya que es un acceso directo y estratégico que une la Ruta 6 o la Ruta 58 con el Parque Industrial de Burzaco o la Ruta 210, también conocida como la avenida Hipólito Yrigoyen, con todo el sector productivo browniano. “Esta obra es muy importante porque genera transitabilidad y circulación en una zona muy extensa de nuestro distrito, y con estos trabajos junto a la Provincia de Buenos Aires damos respuesta a la demanda de los vecinos y las vecinas de la zona”, subrayó el intendente Mariano Cascallares. Entre las tareas que se realizaron se encuentran la repavimentación de cuatro kilómetros, la construcción de banquinas y también de dársenas para paradas de colectivos. Esta reconstrucción integral está conformada por capas de suelo y base, como también de la carpeta asfáltica, arrojando como resultado una calzada de 7,30 metros de ancho, además las banquinas pavimentadas de 2,5 metros. También se incorporaron nuevas luminarias LED verticales y horizontales, se hizo limpieza de desagües y construcción de alcantarillas, y se armó un helipuerto para emergencias sanitarias al costado de la ruta, puntualmente a la altura de la calle José Ingenieros. Las obras que arrancaron en mayo del 2019 fueron encaradas de forma articulada entre el Municipio de Almirante Brown y la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

