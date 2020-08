Autorizan que docentes puedan tomar cargos online durante la pandemia de coronavirus

El Gobierno bonaerense autorizó hoy la posibilidad de que el acto público para la cobertura de los cargos docentes pueda realizarse de forma presencial o a través de medios tecnológicos debido a la pandemia de coronavirus. Lo hizo a través del Decreto 690 publicado hoy en el Boletín Oficial del distrito, en el que se plantea que se utilizarán las tecnologías “para la adaptación de la publicación de las vacantes, inscripción, notificación y toma de posesión de los cargos”. En este sentido, la norma señala que eso será definido por la cartera educativa “siempre en procura y respeto de los derechos individuales involucrados, laborales o estatutarios, y de los principios de publicidad y transparencia”. En los fundamentos de la medida, se especificó que en la provincia de Buenos Aires el mecanismo legal para la cobertura de los cargos docentes es el acto público que, debido al aislamiento social dispuesto por la Covid-19 actualmente no puede llevarse “ya que implicaría la reunión de más de 10 personas en espacios públicos cerrados”. “Esta situación inédita y excepcional motiva la necesidad de adaptar los procesos, para adecuarlos procurando siempre su agilización, optimización y transparencia, empleando las herramientas y aprendizajes incorporados respecto del uso de las tecnologías de la información y la comunicación”, se añadió. A la vez, la Dirección General de Cultura y Educación prorrogó hoy hasta el 31 de agosto de 2020 el Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares Suplentes, destinado a esos trabajadores que por la cuarentena se encontraron “imposibilitados de participar de los actos públicos que en condiciones habituales les permiten acceder a cargos”. Así, se aclaró que “en el momento en que el trabajador docente o auxiliar tome posesión de un cargo en un acto público será dado de baja del Programa. Ahora, los maestros deberán inscribirse en la plataforma ABC (www.abc.gob.ar) con un usuario y contraseña, en caso de que no lo haya hecho anteriormente. Los aspirantes deberán completar un formulario online para postularse y posteriormente será designado aquel maestro que tenga mejor orden de mérito entre los postulantes de cada cargo. Fuentes de la cartera educativa precisaron que todavía no se fijó una fecha para el procedimiento virtual de toma de cargo.

