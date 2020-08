Advierten que disminuyeron en un 90% las cirugias bariátricas para personas obesas

El ministro de Salud, Ginés González García, dijo esta noche que el Estado

pondrá “toda la estructura pública y privada” del sistema de salud “para

cualquier ciudadano” del AMBA que lo precise, “tenga o no obra social”, en

el marco de la pandemia de coronavirus.

“Expandimos todos los días la capacidad operativa del sistema de salud;

mañana lo haremos en todo el conurbano. No me banco que un argentino se

quede sin atención” dijo González García al canal de noticias TN, tras el

anuncio del presidente Alberto Fernández de que Argentina y México

fabricarán la vacuna para prevenir el contagio de coronavirus que

desarrollan la Universidad de Oxford y el laboratorio sueco-británico

AstraZeneca.

“El Estado va a proveer en comodato el equipamiento, como respiradores,

monitores, que precise cualquier clínica privada que no tenga o quiera

ampliar su estructura” para enfrentar la pandemia en el AMBA, agregó.

“Pondremos toda la estructura pública y privada del sistema de salud para

cualquier ciudadanos del AMBA que lo precise, tenga o no obra social”,

enfatizó González García respecto a la zona que registra más contagios de

coronavirus en el país.

Respecto del aislamiento social obligatorio vigente en el AMBA, cuya fase

actual concluye el domingo próximo, el ministro de Salud dijo que en su

opinión “no podemos cambiar nada, hay que respetar el aislamiento aunque

parezca poco imaginativo u odioso”.

Empero, consideró que no cree que la cuarentena “se prolongue hasta que

esté la vacuna” pero “sí los cuidados” para evitar el contagio de Covid-19.

“Estamos consultando con más gente, sociólogos, psicólogos, en un momento

complicado, pero hoy la única es restringir la circulación”, sostuvo

González García a TN respecto de las características de la siguiente fase

del aislamiento social vigente desde marzo pasado.

“La explosión de casos en varios lugares últimamente se ha dado por las

reuniones sociales”, dijo, y agregó a la “circulación” como el otro factor

determinante para la propagación de la pandemia.

El ministro de Salud mencionó que el transporte público seguirá siendo para

los trabajadores esenciales, y que actualmente registra un 24% de la

utilización previo a la pandemia.

Respecto de la producción de la vacuna de Oxford-AstraZeneca anunciada por

el presidente Fernández, González García dijo que el Estado pidió “once

millones” de dosis “de entrada”, aunque aclaró que la decisión presidencial

es “comprar todo lo que sea necesario”.

Destacó que la producción de esta vacuna se va a empezar “antes de que

termine la fase tres y, si sale, mal, es a pérdida” de quienes invirtieron

en su desarrollo.

Consideró que hay “indicios de que esta vacuna va a ser muy buena y a

precio razonable, que el Estado va a pagar para todos los argentinos”.

Y resaltó que “la coalición sin fines de lucro que impulsa esta vacuna

quiere que al menos el veinte por ciento de la población de cada país de la

región (cono sur excepto Brasil)” disponga de ella.

“Vamos a tenerla disponible antes, como el primer mundo”, destacó González

García.

Both comments and pings are currently closed.