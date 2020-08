Tras la reunión con Larreta, Kicillof analizará medidas con intendentes del AMBA y comité de expertos

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunirá mañana con los intendentes de los municipios que pertenecen al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para analizar la situación epidemiológica, ante la próxima fase de aislamiento social, preventivo y obligatorio luego de la que finaliza el domingo. Una fuente del Gobierno provincial informó a Télam que, tal como lo hace habitualmente previo a la finalización de cada etapa de la cuarentena, Kicillof mantendrá una videoconferencia con los 32 intendentes del área metropolitana. El AMBA es la zona de mayor concentración de contagios de coronavirus en la provincia de Buenos Aires y la que, por el momento, se mantiene en Fase 3 del aislamiento para evitar la menor circulación posible de gente. Tras la reunión con los jefes comunales, el gobernador mantendrá un encuentro con el comité de expertos que los asesora a la hora de tomar medidas de acuerdo a la situación epidemiológica y sanitaria que tiene la provincia de Buenos Aires. El comité está compuesto por médicas y médicos especializados en epidemiología, infectología, salud pública; científicos; bioquímicos y especialistas en virología; psiquiatras; físicos; matemáticos; antropólogos; y autoridades universitarias y de centros de investigación. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunieron esta tarde a solas para “actualizar” los datos de la situación epidemiológica de la pandemia del coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires y avanzar en una definición de los pasos a seguir y “acciones para cada distrito” en la próxima etapa del aislamiento social. Según informó la gobernación, Larreta y Kicillof resaltaron y agradecieron el gran esfuerzo que está haciendo la sociedad y adelantaron que el próximo paso será coordinar las medidas y definirlas en un encuentro que mantendrán con el presidente Alberto Fernández en los próximos días. La reunión de esta tarde entre Kicillof y Rodríguez Larreta se produjo luego de una jornada que marcó un récord en el registro de muertes y nuevos casos de coronavirus en el país, con 241 fallecimientos y 7.043 diagnósticos positivos. La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García aseguró hoy que en el Gobierno provincial están “preocupados” por el aumento de los casos de coronavirus y sostuvo que “habrá que tomar medidas hasta que esté disponible la vacuna”. Sin embargo, admitió que “es difícil volver a una fase superestricta en el conurbano” y dijo que “lo que hace falta es que haya una toma de conciencia masiva en cuanto al cuidado que debe tener cada uno para evitar el contagio”.

Both comments and pings are currently closed.