Fernández: “La producción latinoamericana de la vacuna será en Argentina y México”

El presidente Alberto Fernández anunció hoy que Argentina y México elaborarán una vacuna para prevenir el contagio de coronavirus, que estará lista para ser utilizada en el primer semestre del 2021, con dosis que tendrán un costo de entre 3 y 4 dólares y que se distribuirán equitativamente en América latina.La producción está en manos del laboratroio AstraZeneca, que firmó un acuerdo con la Universidad de Oxford y con la Fundación Slim, para garantizar la “distribución equitativa”, explicó el Presidente, en una conferencia de prensa en la quinta de Olivos, acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, y la viceministra Carla Vizzotti. Fernández aclaró que “el ciclo de la vacuna no está terminado”, pero planteó que “el objetivo es fabricar entre 200 y 350 millones de dosis para ser distribuidas en toda América latina, con excepción de Brasil”. El Presidente advirtió que el acuerdo permitirá que Argentina tenga acceso a las dosis “entre 6 y 12 meses” antes que el resto de los países de la región. “Esto pone a Argentina en lugar de tranquilidad”, reflexionó el jefe de Estado, en cuanto a la obtención de las dosis “en tiempo oportuno y en cantidad suficiente”. Evaluó que el acuerdo constituye una muestra “muy buena de cómo puede trabajar el sector privado y el sector público” en forma conjunta. Fernández destacó también que el acuerdo pone a Argentina y a México como “puntos referenciales para la producción de la vacuna” y como los Estados que pueden “traer una solución al Continente”. Por su parte, González García expresó el “orgullo” del Gobierno por la “capacidad nacional de producción” de la vacuna.

