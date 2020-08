Laura Berardo: “Nuestro mayor desafio es reconstruir y potenciar los lazos comunitarios”

Así lo expresó la subsecretaria de Desarrollo Humano de la Nación en relación a la función que desarrollan los Centros Integradores Comunitarios (C.I.C) en todo el país. Los Centros Integradores Comunitarios (CIC) son espacios de articulación de políticas públicas que fueron creados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a partir de 2004 en todo el país. Fueron construidos, principalmente, en las comunidades más vulnerables. Hoy, tras cuatro años de políticas neoliberales, muchos perdieron ese rol fundamental de articulación en la gestión de políticas de inclusión, hacia y desde la comunidad. Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo Humano de la Nación, Laura Berardo, explicó que “estamos evaluando de forma conjunta con los actores que participan en los CIC, las acciones que se están desarrollando, y si han podido mantener el objeto social para el cual fueron constituidos luego de cuatro años de políticas neoliberales que redujeron la presencia del Estado a su mínima expresión”. Y destacó: “Nos hemos propuesto jerarquizarlos para que recuperen su rol estratégico con la comunidad”. En sus orígenes, los CIC, mediante la firma de distintos convenios con los municipios, lograron conformar áreas de asistencia social y sanitaria con perspectiva comunitaria. Contaban con equipos profesionales interdisciplinarios que permitían un abordaje integral de cada problemática. Y desarrollaron mesas de gestión comunitarias como ámbito de participación local y transversal. “En esos ámbitos, estaba representada la comunidad y el Estado, para planificar y desarrollar proyectos para paliar necesidades concretas, y eso es lo que venimos a reconstruir, un espacio de articulación y gestión comunitario para cada barrio”, explicó Berardo. Además, la funcionaria consideró que “esta labor requiere de la construcción de consensos y un Estado presente”. En ese sentido, agregó que “hoy estamos construyendo la Red Federal de Centros de Integración Comunitaria geo referenciada mediante actualización de datos, establecimiento de vínculos, registro de referentes y acciones realizadas”. Y detalló que los CIC hoy favorecen el acceso a las políticas sociales y el abordaje integral de las problemáticas sociales en diálogo con las organizaciones de la comunidad vinculadas a distintas temáticas como pueblos indígenas, la economía social, asistencia alimentaria, mujeres, diversidades, discapacidad, extensión universitaria, profesionales, asistencia a personas en situación de calle, para facilitar la articulación con los programas de inclusión.

“Es una tarea ardua, rearmar un Estado presente y activo, que pondere a los sectores más vulnerables, pero es como siempre dice nuestro ministro Daniel Arroyo, ‘la política social se construye desde abajo hacia arriba’”, concluyó Berardo. Desde la Secretaría de Abordaje Integral a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, se vienen generando convenios con diferentes CICs del Conurbano Bonaerense, que cumplen funciones dentro de la emergencia sanitaria y social ante la pandemia por COVID-19. Entre ellos, los Municipios de Quilmes, Almirante Brown, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Cañuelas y Merlo. Además, continúan trabajando federalmente para asistir y fortalecer a los dispositivos territoriales y comunitarios de cada rincón del país.

