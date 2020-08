Entrenamiento gratuito para emprendedores en la UTN

Serán gratuita y de forma virtual y podrán participar todos aquellos que tengan un emprendimiento desarrollado o en construcción. Según informaron los organizadores, el curso es para el público en general y todas las edades. El Decano de la Facultad, Ingeniero Carlos Fantini señaló que “es un excelente curso dictado por importantes especialistas de nuestra Casa de Estudios. Servirá para todos aquellos emprendedores que necesitan una motivación y herramientas para poner en el mercado ese producto o servicio que desde años tuvieron en mente. Recibirán un entrenamiento como pocas veces se ha visto en la ciudad. Es una de las capacitaciones gratuitas más completas que hemos dados en el área”, sentenció. Por su parte, Pablo Giovannone, del grupo IDES de la UTN, (encargado de llevar adelante el curso) dijo que “la modalidad será virtual, pero no por eso se restarán conocimientos o modificará la esencia y el abordaje del seminario. Se dictarán todos y cada uno de los elementos para contar con las herramientas claves para comenzar a emprender, pudiendo desarrollar e implementar un plan de acción que permita armar un emprendimiento y escalar a otro nivel de vida”, explicó El curso comienza el próximo sábado y la temática cuenta con los siguientes ítems: “Descubriendo la mejor versión de vos”, “Transforma tu idea y crea tu modelo de negocio”, “Gestionar nuestro emprendimiento”, “vender y armar tu plan de ventas on line y off line”, entre otros. Serán 2 sábados al mes y se extenderán hasta noviembre. Para mayor información ingresar a https://ides.frlp.utn.edu.ar

