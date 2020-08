El municipio suma actividades recreativas y artisticas a la agenda cultural

Del lunes 10 al domingo 16 de agosto se renueva la cartelera cultural virtual que el Municipio de Almirante Brown brinda desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus. Como todas las semanas grandes y especialmente los chicos –en el mes de la niñez- pueden acceder a cada una de las actividades artísticas y recreativas a través del facebook del Instituto de las Culturas Brown. Este martes 11 de agosto la profesora Florencia Pap llega con una nueva clase de danzaterapia Este encuentro comenzará a las 18:30hs. El miércoles 12, las actividades comienzan a las 15, con Narraciones y Lecturas, con El Dragón que asustaba a la población de Adela Basch. Se podrá disfrutar de un video de imágenes del libro, además de la lectura a cargo de Nora Cerisola. A partir de las 19 horas, una vez más, regresa la agrupación infantil “Los Bachichas”, con una actividad musical para todos los pequeños del hogar. Y luego en la voz de María Anahuarqui Brizuela, llega el espacio Relatos de Cuentos, a las 20:30. El jueves 13 vuelve, en el horario de las 12, la Expo de Arte, en esta oportunidad con el artista, Prichus. Más adelante, a partir de las 15 horas, nuevamente se podrá disfrutar del espacio Narraciones y Lecturas para compartir en familia, con El dragón celta en la Patagonia por Ariel y Marta Hughes; y a las 20:30 , la compañía Cabeza de Alfajor, trae un espectáculo lleno de alegría y diversión. El viernes 14 de agosto, a las 12 horas, se realizará la presentación de actividad o material extra del artista Prichus A partir de las 15, las vecinas y vecinos podrán acceder al ciclo “10 preguntas que necesitas hacerte para poder dibujar”, a través del cual se pueden conocer los secretos- fáciles y sencillos- para descubrir el artista que todos tienen adentro. A las 15:30hs., otra vez se renuevan las Narraciones y Lecturas, con El Basilisco, adaptación de la leyenda por Graciela Vega. En tanto, a partir de las 17 horas, llega la sección de recomendación de películas con Damián Paduano; y a las 20:30 los Talleres de la Escuela Municipal de Artes, con Pintura 3. El fin de semana, arranca el sábado 15, a las 12, con la Expo de Arte con la artista Romina Luna y el vídeo paso a paso. La hora de la merienda, a las 17, llega una vez más Narraciones y lecturas con El Sombrerudo, leyenda narrada por María de los Ángeles Nagy. Mientras que a partir de las 20 horas, se podrá disfrutar la la repetición del material audiovisual de la visita virtual al edificio Castelforte. La tarde del domingo 16, comienza con el espectáculo María Elena en el país de las Maravillas (en vivo), de la Compañía Cabeza de Alfajor. El mismo esta previsto a las 18hs. Una hora más tarde, a las 19, Mario Varela y sus nietas Eliana y Damaris, proponen un momento musical para toda la familia. Finalmente, para cerrar la jornada cultural, a las 20.30 horas, los vecinos podrán acceder a las clases de bombo Legüero.

Both comments and pings are currently closed.