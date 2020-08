El municipio avanza con la urbanización de barrios de Don Orione

El Municipio de Almirante Brown, en coordinación con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, reactivó las obras de integración sociourbana en barrios de Don Orione, las cuales benefician con asfalto, agua potable y tendido eléctrico a más de 1600 familias. Desde la Comuna que encabeza el intendente Mariano Cascallares especificaron que las obras integrales “se llevan adelante en los barrios Don Orione Viejo y Libertad, mejorando la calidad de vida de más de 5000 vecinos y vecinas”. Los trabajos incluyen la pavimentación de más de “70 cuadras con cordón cuneta, la instalación de luminarias LED, la regularización dominial de los terrenos y la división de las parcelas”. También se están haciendo trabajos de agua potable y cloaca, mediante la conexión con una planta de bombeo que llega a la localidad de Claypole y creación de desagües pluviales. “Esta red fina conectará a los barrios de Don Orione y también de localidades vecinas”, remarcaron desde el Municipio. Además, especificaron que ya se construyó una plaza con todos los servicios para la comunidad y se hizo un reservorio en el cruce de las calles Rinaldi y Córdoba para evitar anegamientos hídricos. Estas dos obras son consideradas históricas para la zona. Esta intervención urbana es producto de un trabajo conjunto entre el Municipio de Almirante Brown y el Organismo Provincial de Integración Sociourbana (Opisu), a partir de un análisis territorial que beneficiará a miles de vecinos y vecinas, el cual cuenta con una inversión aproximada de 450 millones de pesos. Esta importante obra para la localidad de Don Orione fue reactivada nuevamente, luego de que se haya comenzado y suspendido a principios del año pasado.

