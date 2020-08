El Presidente analizó con Rodríguez Larreta la situación sanitaria en CABA

El presidente Alberto Fernández mantuvo hoy una reunión a solas de 30 minutos en la Residencia de Olivos con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para evaluar la situación epidemiológica y sanitaria en la Ciudad de Buenos Aires. Durante el encuentro, el Presidente y el mandatario porteño comenzaron delinear la próxima etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio en el distrito por el coronavirus, confirmaron a Télam fuentes oficiales de ambas administraciones. El encuentro se concretó en momentos en que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires evalúa la posibilidad de realizar nuevas aperturas a la cuarentena en la ciudad, a partir del lunes de la semana que viene. La reunión entre Alberto Fernández y el jefe de Gobierno se llevó a cabo a una semana del inicio de una nueva fase -sin cambios- del aislamiento social preventivo y obligatorio (Aspo) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). El 31 de julio pasado, junto a Larreta y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el Presidente anunció desde Olivos la continuidad de la cuarentena en Fase 3, hasta el 16 de agosto en el Amba, donde se concentran la mayor cantidad de contagios.

