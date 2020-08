El municipio llevó el operativo “Detectar” por Covid-19 a Glew y Malvinas Argentinas

El Municipio de Almirante Brown realizó en barrios de las localidades de Glew y Malvinas Argentinas el operativo Detectar casa por casa y llevó adelante hisopados a los vecinos y vecinas de acuerdo a los protocolos sanitarios vigentes. La iniciativa se concretó en el barrio El Progreso, de Glew, con uno de los tráilers Municipales y en el barrio Canario, de Malvinas Argentinas, con un móvil de la Provincia de Buenos Aires. El procedimiento consistió en que mientras los equipos realizaban el programa Detectar casa por casa, tomando registros térmicos y pruebas de olfato, también se derivaban a los tráilers personas con síntomas relacionados con el Covid-19, a quienes se les realizó el hisopado si correspondía. Los tráilers, que cuentan con medidas de bioseguridad para proteger a los profesionales de la salud, vecinos y vecinas, están equipados con una cabina aislada, sellada y sanitizada. También tienen un sector abierto y ventilado donde acceden los pacientes y que se desinfecta luego de cada testeo. Esta habitación está separada de la otra con una membrana de vidrio herméticamente cerrada donde los vecinos y vecinas pueden ser hisopados sin tener contacto con el profesional médico. Por último, desde la Secretaría de Salud de Almirante Brown anticiparon, además, que en las próximas semanas los testeos se realizarán nuevamente en las localidades de Malvinas Argentinas, Claypole, José Mármol, San Francisco de Asís (Don Orione), San Francisco Solano, Rafael Calzada y San José.

