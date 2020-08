Megaoperativo de seguridad en Alejandro Korn con presencia de Gendarmeria

Con el fin de mantener el orden y la seguridad en el distrito, el Municipio de San Vicente ha fortalecido los controles policiales en los barrios. Desde la comuna realizaron un megaoperativo con personal de la Secretaría de Protección Ciudadana, en conjunto con Gendarmería, el Comando de Patrullas de la Policía, policía local y la Comisaría Segunda, sobre los barrios Santa Ana y La Esperanza, de Alejandro Korn. Se trabajó sobre puntos fijos de interceptación y acción dinámica, a través de patrullajes a modo de saturación. También se efectuaron tareas de identificación de personas y vehículos, con palpación de armas y requerimientos de capturas y otras restricciones. Se obtuvo como resultado la incautación de seis motovehículos que estaban en infracción. A estas acciones, se sumó un operativo de gendarmería en el centro de San Vicente y el barrio Matadero de Alejandro Korn Además, se delinearon estrategias operacionales y se determinaron las zonas de acción en el barrio alejandrino, con operativos dinámicos en patrulla y pedestre. Se coordinó con apoyo de patrullas municipales de tránsito y policía de seguridad.

