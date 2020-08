Katopodis: “Hay un Presidente que renegocia la deuda y otro expresidente que viaja por el mundo”

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, analizó hoy que “esta semana ha quedado claro de qué lado están las soluciones para los argentinos”, que tienen “a un Presidente que ha renegociado la deuda”, mientras existe un “expresidente viajando por el mundo” en referencia al viaje de Mauricio Macri a París. “Lo que ha quedado claro esta semana, es que si bien la crisis económica es muy grave, sabemos de que lado están las soluciones, del lado de un Presidente comprometido, con firmeza muy enfocado en la negociación de la deuda pero también en cuidar la salud de los argentinos, mientras que del otro hay un expresidente viajando por el mundo”, sostuvo Katopodis en referencia a Alberto Ferández, en declaraciones a Radio 10. El ministro añadió que esa diferencia “hay que plantearla con mucha claridad” a la hora de hablar de los “verdaderos problemas de la Argentina”. Con esta negociación, no ganó el Presidente, sino que son los argentinos los que ganaron, porque por fin tendrán agua, cloaca y las obras que venían reclamando y estaban con un freno de mano desde el 2015” “En esta renegociación (Fernández) nos ha sacado de encima un bono de 100 años que había emitido el gobierno de Macri, más de 2.000 millones de dólares a una tasa del 7 por ciento que iban a pagar nuestro nietos y bisnietos, y esto hay que aclararlo para que se entienda cuál es la discusión seria e importante”, postuló. Del mismo modo, el ministro destacó que, “con esta negociación, no ganó el Presidente” sino que “son los argentinos los que ganaron, porque por fin tendrán agua, cloaca y las obras que venían reclamando y estaban con un freno de mano desde el 2015”. “Obras paradas que se frenaron cuando el gobierno anterior fue a golpear las puertas del FMI”, puntualizó. Katopodis destacó que el gobierno de Alberto Fernández llegó a la gestión para que los “argentinos puedan recuperar mucho de lo que tenían y habían perdido en los últimos cuatro años, y para ordenar una vida que se desordenó por la pandemia frente a la incertidumbre de no saber si al día siguiente se perdía el trabajo”. En tanto, vinculó esta cuestión con el plan de obras anunciado ayer por el mandatario con el fin de reactivar la economía que contempla una inversión de 22 mil millones de pesos, en cinco provincias. “Poner a la Argentina de pie como dijo el Presidente no era solo pagar la deuda sino generar trabajo” y “los ciudadanos de esas cinco provincias tendrán las obras que venían necesitando”, insistió. Poner a la Argentina de pie como dijo el Presidente no era solo pagar la deuda sino generar trabajo” En el mismo sentido, consideró que “el esfuerzo” económico “lo tienen que hacer los que pueden hacerlo, no las pymes, los laburantes, y vamos a sostener este proyecto de recuperación para que se vea como reflejo en los bolsillos y en la vida de todos los trabajadores”. “Estamos claramente en una posición de defender los intereses del Estado, de evitar situaciones que para nosotros fueron ruinosas, oscuras, con funcionarios de dos lados del mostrador”, dijo en referencia a la gestión de Cambiemos. Finalmente, añadió que “en las próximas semanas vamos a plantear como queremos administrar las rutas, los corredores viales y desmantelar las PPP (contratos de Participación Público Privada) que fueron un gran negocio para los bancos en perjuicio de todos los intereses de los argentinos”.

