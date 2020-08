González García afirma que las reuniones sociales son el “mecanismo” de expansión de los contagios

Los brotes de contagio de coronavirus detectados en las últimas semanas en el país tienen su origen en “alguna reunión social”, advirtió el ministro de Salud, Ginés González García, quien también señaló que la mayor cantidad de casos positivos reportados está en sintonía con el aumento de los testeos. En declaraciones a A24, el ministro subrayó que en el país los casos aumentan “un poquito todos los días”, por lo que señaló que “no hay nada que supere al cuidado personal de cada uno y al cuidado colectivo”. “Todas las explosiones de brotes de contagio que registramos en las últimas semanas tiene origen en alguna reunión social, ese es el mecanismo de expansión de la cantidad de casos”, subrayó. Para González García, la pandemia afecta especialmente a los grandes centros urbanos “pero se desarrolla de distintas maneras en todo el país”. “Es una situación global en la que nadie se puede salvar solo o pensar en hacer cosas distintas”, puntualizó. El sanitarista destacó que los meses en aislamiento social sirvieron para preparar la infraestructura del sistema de salud, ya que “nuestro fantasma era que algún argentino se quedase sin cama, como vimos que pasó en varios países, por eso en pocas semanas multiplicamos las camas de terapia intensiva en todo el país”, Por otra parte, afirmó que Argentina negocia con distintos laboratorios respecto a la vacuna pero pone “condiciones de prioridad en el acceso y la transferencia de tecnología para poder producirla en el país”. “No sabemos cuando va a terminar la pandemia, por lo que estamos negociando con tres de los seis laboratorios que vienen demostrando mayores avances en la búsqueda de la vacuna”, dijo el ministro. Precisó que los laboratorios tienen con los organismos internacionales “un acuerdo para garantizar las vacunas al 20 por ciento más vulnerable de la población en cada país, y todo lo que sea por afuera de eso hay que negociarlo entre cada estado y el laboratorio proveedor”. El ministro enfatizó que “Argentina negocia con los laboratorios buscando condiciones de prioridad en el acceso a las vacunas y de transferencia de esa tecnología para que al producirla en el país aumentemos la capacidad de disponibilidad inmediata” Y agregó que cuando llegue la vacuna “no será para todos a la vez, y allí las respectivas comisiones de ética serán las que definan las prioridades para las inmunizaciones”.

